"Бог покинув це місце": у Росії відкрили курси зі стрільби у храмі

Росіяни нагадали священикам про божі заповіді, які ті повинні проповідувати та дотримуватися

У Росії після заяв про те, що на фронт виправлять понад тисячу священників, відкрили курси бойової підготовки при храмі. Стрільбі та поводженню зі зброєю обіцяють навчити всіх охочих з 12 років.

Оголошення розміщено на сайті міської адміністрації підмосковного міста Красногорськ. Курси відбуваються на території Єлисаветинського храму в Опалисі.

Стріляти росіян навчатимуть російські солдати, які побували на війні в Україні, разом зі священнослужителями. Також учасникам курсів читатимуть лекції про патріотизм і не тільки.

"Навчають сучасним способам надання медичної допомоги та основ топографії, а також навчають практичним навичкам поводження зі стрілецькою зброєю.Також священнослужителі розповідають про історію рідного краю та про патріотизм", — йдеться у пості адміністрації.

Участь у заняттях можуть взяти як дорослі, так і діти. Проводитимуть їх щотижня "з благословення архієпископа Одинцовського та Красногорського, керівника Адміністративного секретаріату Московської Патріархії Хоми". Там же у пості розміщено оголошення про те, що можна укласти контракт на службу із Міноборони Росії.

У мережі без особливого захоплення відреагували на це оголошення. Навіть кажуть, що "Бог покинув цей храм", а солдатів для війни хочуть почати готувати з самого дитинства.

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