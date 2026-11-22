Чому одна й та сама річ сильніше електризується в опалювальний сезон

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Якщо одяг вже липне до тіла, злегка зволожте тканину з вивороту або обробіть антистатиком для одягу. Щоб заряд менше накопичувався, не пересушуйте речі і по можливості не надягайте один на одного два шари синтетики.

Як зняти заряд з одягу і що змінити під час прання та сушіння, розповідає "Телеграф". Взимку тканина довше утримує заряд через сухе повітря в опалювальних приміщеннях.

Чому тканина липне до тіла

Статичний заряд виникає, коли матеріали стикаються та поділяються. При ходьбі тканина тереться про шкіру або про сусідній шар одягу, а коли ви знімаєте светр, його волокна стикаються з футболкою та волоссям. Через заряд, що накопичився, поділ може липнути до колготок, а при торканні дверної ручки іноді відчувається короткий укол: заряд йде через метал.

Синтетичні тканини, наприклад, поліестер і нейлон, зазвичай утримують заряд довше, ніж бавовна. Тому, якщо сукня липне лише у поєднанні з певними колготками, спробуйте замінити один із шарів. Під светр, який треться об синтетичну футболку, можна вдягнути бавовняну.

Як прибрати статику, якщо річ уже на вас

Злегка змочіть долоні водою і проведіть ними по вивороті там, де річ прилипає. Промочувати тканину не потрібно. Цей спосіб врятує, якщо під рукою немає спеціальних засобів, але після висихання статика може повернутися. На тканині, де вода залишає сліди, цей прийом краще використовувати.

Якщо річ електризується регулярно, нанесіть на виворот антистатик для одягу. Дотримуйтесь інструкцій на упаковці: засоби можуть бути обмежені за типом тканини. Для сукні або спідниці достатньо обробити ділянку, яка стикається з колготками.

У сукні можна обробити тільки ту ділянку, яка стикається з колготками. Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як зменшити електризацію після прання

Якщо ярлик припускає використання кондиціонера для білизни, додайте його при пранні в рекомендованому дозуванні. Він допомагає зменшити тертя між волокнами. Для спортивного одягу, який відводить вологу, та речей з мембраною кондиціонер краще пропустити, якщо виробник не дозволяє його застосовувати.

При сушінні машини вибирайте режим по ярлику і не залишайте сухі речі в барабані на додатковий цикл. Якщо синтетична річ особливо сильно електризується після сушильної машини, спробуйте її сушити на повітрі.

Якщо взимку в кімнаті сухо та електризується одразу кілька речей, допоможе зволожувач. У вологому повітрі заряд розсіюється швидше, тому тканина менше липне під час руху.

Як повідомляв "Телеграф", водовідштовхувальний спрей, призначений для взуття, застосували на одязі: вода скочувалась з тканини краплями у прикладі з обробкою тканини. Це допомагає зрозуміти захист одягу від вологи, але це не доводить, що спрей знімає статичний заряд.