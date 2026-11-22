Одна пара дужок може перетворити позитивну відповідь на негативну

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Значення виразу 48 ÷ 4 × 3 − 2 × 5 дорівнює 26. Ліворуч від знака мінус виходить 36, праворуч – 10.

Чому в ланцюжку ділення та множення важливо стежити за порядком знаків, розповідає "Телеграф". Знак мінус відокремлює дві частини виразу: кожну з них потрібно обчислити до віднімання.

Як розв’язати приклад поетапно

Ліворуч від знака мінус стоять ділення та множення. Вони мають однаковий пріоритет, тому в цьому ланцюжку дії виконують зліва направо. Першим іде ділення: 48 ÷ 4 = 12. Трійка залишається множником, і наступний крок – 12 × 3 = 36.

Праворуч потрібно виконати одну дію: 2 × 5 = 10. Лише після цього можна відняти 10 від 36. Повний запис розв’язання має такий вигляд: 48 ÷ 4 × 3 − 2 × 5 = 12 × 3 − 2 × 5 = 36 − 10 = 26.

Звідки береться відповідь −6

Якщо почати з 4 × 3 = 12 і поділити 48 на отримане число, ліворуч від мінуса вийде 4. Праворуч, як і раніше, буде 10, тому результатом стане 4 − 10 = −6. Помилка виникає вже в першій дії: добуток 4 і 3 без дужок не утворює спільного дільника.

Відповідь −6 була б правильною для виразу 48 ÷ (4 × 3) − 2 × 5. Тут дужки прямо вказують, що 48 потрібно поділити на добуток. А запис (48 ÷ 4) × 3 − 2 × 5 зберігає початковий порядок: він лише підкреслює, що трійку множать на результат ділення.

Як повідомляв "Телеграф", в арифметичних прикладах із невеликими числами результат залежить від послідовності дій. Із цією математичною головоломкою справляються не всі.