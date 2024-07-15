У Києві +60 градусів: де в місті зафіксували найвищу температуру (фото)

Найбільше нагріваються вуличні меблі

Україна зіткнулася з аномальною спекою. У Києві температура повітря досягає +40°C, а поверхні, що перебувають під прямим сонячним промінням, розпеклися до надвисоких температур.

Урбаністична ініціатива "Містознавство" провела цікаве дослідження, використовуючи інфрачервоний пірометр. Так, з'ясувалося, що парклети біля Цирку розжарилися до +60°C.

Причиною такого нагрівання може бути недостатня кількість зелених насаджень. Адже висаджені катальпи та інші саджанці там ще замалі, щоб давати затінок.

Інтенсивна забудова та асфальтування міст призводять до підвищення температури в порівнянні з навколишніми районами. Це явище називають "тепловим островом".

Дуже високу температуру зафіксували у парку на Володимирівській гірці. Надгарячою виявилася лавка — +65°C.

Наступні показники зафіксували на Хрещатику. Можемо побачити, що бруківка на сонці нагрілася до +57°C. В тіні на 20 градусів менше — +37°C.

У ініціативі підкреслюють, що потрібно збільшувати насадження в місті — це найефективніший спосіб боротьби зі спекою.

Рослинність – це природний кондиціонер. Дерева та кущі поглинають тепло, виділяють кисень і створюють тінь. Крім того, вони зменшують рівень шуму та затримують дощову воду.

Визначення проводили інфрачервоним пірометром Benetech GM321.

Нагадуємо, у Києві придумали, як рятуватися від аномальної спеки. У парках, скверах і на центральних вулицях столиці встановлюють рамки-розпилювачі води для охолодження.

Цього літа мають працювати 19 локацій з рамками у всіх районах міста, перелік яких можна переглянути за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, у Києві зафіксували відразу три температурні рекорди. Температура вище за попередній рекордний показник 1885 року.