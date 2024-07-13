Найспекотніші дні попереду: коли в Києві спаде температура

Після нестерпних днів очікуються дощі

В Україні останні дні спостерігається аномальна спека. У Києві температура повітря спаде не раніше ніж через три дні.

Про тривале утримання спекотної та сухої погоди повідомляє Український гідрометеорологічний центр. За прогнозом синоптиків, найближчі три доби більшість областей країни, зокрема і Київ, відчуватимуть на собі пекуче сонце та високі температури.

У суботу, 13 липня, у столиці очікується, що стовпчики термометра піднімуться до +35°…+37°, вночі мають впасти до +25°…+23°. В цей день опадів не передбачається. На небі рідко з'являтимуться хмари, а вітер не врятує ситуацію — швидкість поривів 3-8 м/с.

Карта погоди на 13 липня

У неділю, 14 липня, день буде таким же спекотним, як і минулий. Температура повітря підніметься до +37°, вночі впаде до +25°…+23°. Неділя буде малохмарною та обійдеться без опадів. Вітер зі швидкістю 3-5 м/с.

Карта погоди на 14 липня

У понеділок, 15 липня, також дуже спекотний день. Стовпчики термометра вдень підіймуться до +35°…+37°, вночі впадуть до +24°…+22°. І знову без опадів і сильних поривів вітру.

Карта погоди на 15 липня

Є ймовірність, що спека спаде вже у вівторок, 16 липня. У Києві очікується короткочасний дощ з грозою. Вдень температура повітря триматиметься +31°…+33°, вночі близько +24°…+22°.

Карта погоди на 16 липня

Раніше "Телеграф" писав, у Києві зафіксували відразу три температурні рекорди. Температура вище за попередній рекордний показник 1885 року.