"Як в Каїрі": на вулиці Києва помітили дивно вдягненого регулювальника, мережа відреагувала (фото)

Літня форма співробітників МВС не передбачає носіння шортів

В Києві помітили регулювальника в шортах. Це явне порушення встановлених норм щодо форми одягу працівників дорожньої служби чи поліції.

Фото працівника МВС, який не дотримався вимоги законодавства, виклав колишній міністр з питань тимчасово окупованих територій (ТОТ) і внутрішньо переміщених осіб (ВПО) Георгій Тука. Відповідний пост з'явився в його Facebook.

"Вперше побачив на вулицях Києва регулювальника … в шортах!", — написав Тука.

Слід зазначити, що згідно з українським законодавством, існують приписи щодо форми одягу працівників Міністерства внутрішніх справ України. Ці норми визначають стандартний вигляд та елементи форми для різних підрозділів МВС. Одяг може відрізнятися залежно від сезону. Але літня форма не передбачає носіння шортів. Їх носіння замість стандартних штанів є прямим порушенням уставу та правил носіння форми для працівників МВС чи дорожньої служби.

Таке порушення може призвести до дисциплінарних заходів.

Ймовірно, надягти на роботу шорти — це було особисте рішення співробітника МВС через аномальну спеку, що накрила Україну.

Серед користувачів мережі знайшлися ті, хто засудив столичного регулювальника. "…догану, догану терміново! © комбат"

Але більшість людей підтримали рішення чоловіка: "З такою спекою… Я б не здивувалася, якби він був і без шортів",- написала одна з користувачів під фото.

Користувачі стали звертати увагу на те, що поліцейським потрібна легка форма одягу на літо. Адже цьогоріч в країні вирує нетипова спека. Вона створює надзвичайні умови праці для багатьох працівників, особливо тих, хто працює на відкритому повітрі.

Ось що люди написали під світлиною:

"Могли б і білу форму на літо для регулювальника зробити.. спека, асфальт. Шкода людину"; "Не бачу в цьому нічого поганого. Треба відходити від совка від шерстяних рейтузів які всі носили в спеку як інкубатори, бо іншого вибору не було. В Європі це нормальне явище ,там люди обирають одяг не для красоти, а для комфорту. Якось так."; "….погано це коли зовсім без трусів в трусах шортах ідеально." "В спекотних країнах місце регулювальника ще й дашком чи парасолькою захищене — бо на відкритому сонці і пів години то капець як тяжко ворушитись".

Раніше "Телеграф" попередив, що аномальна спека в Україні буде триматися ще певний час.