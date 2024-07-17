"Как в Каире": на улице Киева заметили странно одетого регулировщика, сеть отреагировала (фото)

Летняя форма сотрудников МВД не предполагает ношение шорт

В Киеве заметили регулировщика в шортах. Это явное нарушение установленных норм по форме одежды работников дорожной службы или полиции.

Фото работника МВД, не выполнившего требования законодательства, выложил бывший министр по вопросам временно оккупированных территорий (ТОТ) и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) Георгий Тука. Соответствующий пост появился в его Facebook.

"Впервые увидел на улицах Киева регулировщика... в шортах!", — написал Тука.

Следует отметить, что согласно украинскому законодательству существуют предписания о форме одежды работников Министерства внутренних дел Украины. Эти нормы определяют стандартный вид и элементы формы для разных подразделений МВД. Одежда может отличаться в зависимости от сезона. Но летняя форма не предполагает ношение шорт. Их ношение вместо стандартных штанов является прямым нарушением устава и правил носки формы для работников МВД или дорожной службы.

Такое нарушение может привести к дисциплинарным мерам.

Вероятно, надеть на работу шорты — это было личное решение сотрудника МВД из-за накрывшей Украину аномальной жары.

Среди пользователей сети нашлись те, кто осудил столичного регулятора. "…выговор, выговор срочно! © комбат"

Но большинство людей поддержали решение мужчины: "С такой жарой... Я бы не удивилась, будь он без шорт" ,- написала одна из пользователей под фото.

Пользователи стали обращать внимание, что полицейским нужна легкая форма одежды на лето. Ведь в этом году в страну пришла нетипичная жара. Она создает чрезвычайные условия труда для многих работников, особенно работающих на открытом воздухе.

Вот что люди написали под фотографией:

"Могли бы и белую форму на лето для регулировщика сделать.. жара, асфальт. Жаль человека"; "Не вижу в этом ничего плохого. Надо отходить от совка от шерстяных рейтузов, которые все носили в жару как инкубаторы, потому что другого выбора не было. В Европе это нормальное явление, там люди выбирают одежду не для красоты, а для комфорта. Как-то так". "; "….плохо это когда совершенно без трусов, в трусах и шортах идеально." "В жарких странах место регулировщика еще и крышей или зонтиком защищено — потому что на открытом солнце и пол часа то тапочка как тяжело шевелиться".

Ранее "Телеграф" предупредил, что аномальная жара в Украине будет держаться еще некоторое время.