Російської мови з 17 липня по телевізору поменшає: що зміниться

Посилюються вимоги до використання державної мови в ефірах

З 17 липня в Україні набувають чинності окремі положення статті 40 закону "Про медіа". Вони збільшать присутність української мови на телебаченні — усі виступи, інтерв’ю, фільми, коментарі, пояснення, питання, репліки мають бути перекладені, дубльовані чи озвучені українською мовою.

Зокрема, набирає чинності пункт 6 частини 8 статті 40 закону України "Про медіа". Він посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах.

Використання недержавних мов в ефірах тепер допускається лише у вжитих учасниками програм усталених висловлюваннях, коротких фразах або окремих словах учасників програми, що транслюється у прямому ефірі, крім ведучих (дикторів) програми. При цьому загальна тривалість таких реплік не має перевищувати 10% загальної тривалості програми.

Водночас обов’язковому дубляжу чи озвученню українською підлягають усі виступи, інтерв’ю, коментарі, пояснення, питання, окремі репліки тощо. Стаття 40 закону "Про медіа" також встановлює ліміти програм та фільмів українською мовою.

Відповідно до статті "Мова у сфері аудіовізуальних медіа" у загальному тижневому обсязі мовлення телемовників-ліцензіатів у кожному з проміжків часу між 7:00 та 18:00 годинами та між 18:00 та 22:00 годинами продукт українською мовою має становити:

для телеканалів загальнонаціональної та регіональної категорій – не менше 90% від загальної тривалості програм (або їх частин)

для телеканалів місцевої категорії – не менше 80% від загальної тривалості програм (або їх частин)

для телемовників, які, крім мовлення державною мовою, ведуть мовлення виключно мовами національних меншин (спільнот) України (за винятком мов національних меншин (спільнот), визнаних ВРУ державою-агресором або державою-окупантом) — не менше 30% від загальної тривалості програм (або їх частин)

Раніше "Телеграф" розповідав, що наприкінці червня президент Володимир Зеленський підписав закон про англійську мову. Згідно з його положеннями, низка держслужбовців зобов’язана знати англійську мову на високому рівні.