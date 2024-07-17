Русского языка с 17 июля по телевизору станет меньше: что изменится

Ужесточаются требования к использованию государственного языка в эфирах

С 17 июля в Украине вступают в силу отдельные положения статьи 40 закона "О медиа". Они увеличат присутствие украинского языка на телевидении — все выступления, интервью, фильмы, комментарии, объяснения, вопросы, реплики должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском языке.

В частности вступает в силу пункт 6 части 8 статьи 40 закона Украины "О медиа". Он ужесточает требования к использованию государственного языка в эфирах.

Использование негосударственных языков в эфирах теперь допускается только в употребленных участниками программ устоявшихся выражениях, коротких фразах или отдельных словах участников программы, транслируемой в прямом эфире, кроме ведущих (дикторов) программы. При этом общая продолжительность таких реплик не должна превышать 10% общей продолжительности программы.

Вместе с тем, обязательному дубляжу или озвучке по-украински подлежат все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.п. Статья 40 закона "О медиа" также устанавливает лимиты программы и фильмов на украинском языке.

Согласно статье "Язык в сфере аудиовизуальных медиа" в общем недельном объеме вещания телевещателей — лицензиатов в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00 часами и между 18:00 и 22:00 часами продукт на украинском языке должен составлять:

для телеканалов общенациональной и региональной категорий — не менее 90% от общей продолжительности программ (или их частей)

для телеканалов местной категории — не менее 80% от общей продолжительности программ (или их частей)

для телевещателей, которые, кроме вещания на государственном языке, вещают исключительно на языках национальных меньшинств (сообществ) Украины (за исключением языков национальных меньшинств (сообществ), признанных ВРУ государством-агрессором или государством-оккупантом) — не менее 30% от общей продолжительности программ (или их частей)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце июня президент Владимир Зеленский подписал закон об английском языке. Согласно его положениям, ряд госслужащих обязаны знать английский язык на высоком уровне.