Укр

Русского языка с 17 июля по телевизору станет меньше: что изменится

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Автор
Украинского должно становиться все больше во всех сферах Новость обновлена 17 июля 2024, 11:14
Украинского должно становиться все больше во всех сферах. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ужесточаются требования к использованию государственного языка в эфирах

С 17 июля в Украине вступают в силу отдельные положения статьи 40 закона "О медиа". Они увеличат присутствие украинского языка на телевидении — все выступления, интервью, фильмы, комментарии, объяснения, вопросы, реплики должны быть переведены, дублированы или озвучены на украинском языке.

В частности вступает в силу пункт 6 части 8 статьи 40 закона Украины "О медиа". Он ужесточает требования к использованию государственного языка в эфирах.

Использование негосударственных языков в эфирах теперь допускается только в употребленных участниками программ устоявшихся выражениях, коротких фразах или отдельных словах участников программы, транслируемой в прямом эфире, кроме ведущих (дикторов) программы. При этом общая продолжительность таких реплик не должна превышать 10% общей продолжительности программы.

Вместе с тем, обязательному дубляжу или озвучке по-украински подлежат все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.п. Статья 40 закона "О медиа" также устанавливает лимиты программы и фильмов на украинском языке.

Согласно статье "Язык в сфере аудиовизуальных медиа" в общем недельном объеме вещания телевещателей — лицензиатов в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00 часами и между 18:00 и 22:00 часами продукт на украинском языке должен составлять:

  • для телеканалов общенациональной и региональной категорий — не менее 90% от общей продолжительности программ (или их частей)
  • для телеканалов местной категории — не менее 80% от общей продолжительности программ (или их частей)
  • для телевещателей, которые, кроме вещания на государственном языке, вещают исключительно на языках национальных меньшинств (сообществ) Украины (за исключением языков национальных меньшинств (сообществ), признанных ВРУ государством-агрессором или государством-оккупантом) — не менее 30% от общей продолжительности программ (или их частей)

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в конце июня президент Владимир Зеленский подписал закон об английском языке. Согласно его положениям, ряд госслужащих обязаны знать английский язык на высоком уровне.

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#Телевидение #Закон #Украинский язык