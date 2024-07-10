Майже 2 мільярди на утримання доріг: в області, де йдуть бойові дії, оголосили масштабний тендер

Ця тендерна закупівля дорого обійдеться платникам податків

На фоні складної економічної ситуації в країні деякі тендерні закупівлі викликають здивування своїми масштабами. Так, для Харківської області запропонували витратити на утримання і ремонт доріг понад 2 мільярди гривень.

Розглянемо детальніше тендер, який оголосили напередодні. Його розмістили на майданчику zakupivli.pro.

На що хочуть витратити 2 млрд?

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області оголосила тендер на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення та штучних споруд на них. Очікувана вартість закупівлі становить 2 004 057 200,00 грн.

Згідно з тендерною документацією, за ці кошти планується обслуговувати 635 км доріг в області. Крім того, переможець тендеру має виконувати ямковий ремонт, видалення чагарників, прибирання сміття та інші роботи з підтримки належного стану доріг.

Такі значні суми, заявлені в тендерній документації, можуть викликати питання щодо доцільності та ефективності використання бюджетних коштів. Особливо це стосується періоду, коли країна переживає економічні труднощі, пов'язані з війною та її наслідками.

Раніше "Телеграф" також розповідав про дорожній тендер на Буковині на шалену суму. Для найменшої області в Україні запропонували витратити на утримання і ремонт доріг понад пів мільярда гривень.