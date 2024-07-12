Чому прогнози обіцяють 40 градусів, а насправді маємо всі 60? Синоптик пояснив нестиковку

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В останні дні Україну накрила аномальна спека. Синоптики попереджають, що стовпчики термометрів покажуть близько 40 градусів вище за нуль. Однак на ділі маємо усі 60.

Синоптик Ігор Кібальчич пояснив, чому прогнози часто розходяться із реальністю. Він також розповів, скільки ще українцям доведеться знемагати від спеки і коли настане бажана прохолода.

Надзвичайно спекотна погода в країні встановилася внаслідок надходження повітряних мас із тропічних та субтропічних районів Північної Африки та Близького Сходу.

"В окремі дні на сході та півдні України стовпчики термометрів долали позначку +40 °С! Важливо, що це температура, яка вимірюється в тіні на висоті 2 метри від поверхні землі ", — пояснив синоптик.

А ось під прямим сонячним промінням, та ще в умовах міської забудови та асфальтного покриття, фактична температура може перевищувати +50…+60 °С.

Ігор Кібальчич зазначив, що такі високі показники не характерні для нашої місцевості та негативно впливають на самопочуття багатьох людей і тварин.

Синоптик наголосив, що у зв’язку з інтенсивним потеплінням клімату подібні періоди тривалої спеки у майбутньому повторюватимуться все частіше за рахунок збільшення ступеня континентальності клімату над Східною Європою.

Раніше "Телеграф" розповів, що дощів поки що не передбачається.