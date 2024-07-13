І без того порожні пляжі Маріуполя спіткала ще одна напасть (фото та відео)

Пляжі в окупації мають дуже похмурий вигляд

Росіяни фактично знищують раніше популярні курорти України на Азовському та Чорному морях, які зараз опинилися під їхньою окупацією. Проте російські загарбники — не єдина напасть на пляжах Маріуполя: їх заполонили медузи.

Відповідні кадри публікують у мережі. На них можна побачити безліч медуз, вони плавають у воді, також багато їх лежить на березі впереміш з водоростями.

Людей на пляжах не видно. Ці "зони відпочинку" справляють занедбане та неохайне враження.

Telegram-канал "Маріуполь сьогодні" раніше публікував фото медуз, які у липні заполонили Азовське море. Хоча навала медуз останнім часом спостерігається щорічно, у 2024 році вони особливо великі.

Також опубліковано фото одного з пляжів. Важко повірити, що воно зроблене в розпал літа. Людей практично немає.

Раніше ми розповідали, що медузи також заполонили пляжі Бердянська. Там на березі просто "каша" із цих морських мешканців. Людей на пляжах так само мало, як і в Маріуполі. До окупації всі морські пляжі України були забиті відпочивальниками.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що зараз відбувається у курортному Сєдово, розташованому за п’ятдесят кілометрів від Маріуполя. Охочих відпочити на березі Азовського моря зовсім мало. За словами місцевих, скрізь розруха.