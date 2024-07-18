В двух областях Украины ввели экстренные отключения света: стабилизационные графики могут не действовать

Свет может отсутствовать неопределенное время

Компания "ДТЭК" предупредила об экстренных отключениях света сразу в двух регионах Украины. Речь о Днепропетровской и Кировоградской области.

Уведомление об этом появилось на официальном канале компании. Заметили, что экстренные отключения ввело "Укрэнерго", во время таких отключений свет может отсутствовать неопределенное время.

"Во время экстренных отключений графики стабилизационных отключений могут не действовать", — подчеркнули в компании.

К слову, экстренные отключения могут произойти в случае повреждения сетей или других объектов инфраструктуры. Их применяют, когда у Укрэнерго возникает потребность дополнительно сбалансировать энергосистему. Отметим, что ранее в "Укрэнерго" предупреждали о том, что аномальная жара усложняет работу разного оборудования и поэтому могут возникать технические сбои в его работе.

Также в который раз напоминаем, что значительный дефицит энергии в энергосистеме Украины – результат восьми российских массированных атак, которые враг осуществил с начала года на объекты энергетики. В результате российских ударов по объектам инфраструктуры наша страна потеряла 9 ГВт производственной мощности электростанций. Такая мощность равна потреблению летом в пиковые часы таких европейских стран как Нидерланды, Финляндия или вместе со Словакией и странами Балтии.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Одессе люди протестуют из-за отключения электричества. Местные жители перекрывают улицы и требуют включить свет.