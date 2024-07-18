Начальник столичної ДМС В'ячеслав Гузь заявив про дискредитаційну кампанію проти нього

Гузь подав до суду на сайт "МІЖ НІ".

Голова Центрального міжрегіонального управління ДМС у Києві та Київській області В’ячеслав Гузь заявив про початок інформаційної кампанії проти нього. На його думку, її метою є дискредитація його як людини та держслужбовця.

Про це він написав на офіційній сторінці ЦМУ ДМС у Києві та Київській області у соцмережі Facebook. Гузь стверджує, що кампанію було розпочато компанією ТОВ "МЕЖА НЕТ", яка, як вважає держслужбовець, "безпідставно позиціонує себе як медіа".

"Через власний сайт та низку платформ спільного доступу до інформації та відео, поширено недостовірну, спотворену та сфабриковану інформацію щодо мене, мого приватного життя та моєї діяльності як державного службовця. ", — пише він.

В’ячеслав Гузь запевнив, що інформація, яка була поширена ТОВ "МЕЖА НЕТ", не відповідає дійсності.

"Я ніколи не брав та не беру участі у жодних незаконних схемах та не здійснював незаконну діяльність, про яку зазначається у інформаційних матеріалах.", — зазначає голова ЦМУ ДМС.

Держслужбовець також наголошує, що про все його майно можна дізнатися із декларації, яка відкрита для ознайомлення. Крім того, Гузь звертає увагу, що нині жодних службових розслідувань чи кримінальних проваджень щодо нього не було відкрито.

"Поширена щодо мене недостовірна інформація є умисним замовленням групи осіб з метою дискредитації мене як людини та службовця, про що мені достеменно відомо", — зазначається в пості.

Гузь розповів, що через те, що сталося, він вже звернувся до правоохоронних органів, а також подав заяву до суду на "МЕЖА НЕТ". Водночас чиновник заявляє, що він має інформацію, що "спроби дискредитації можуть продовжитись"

"Впевнений, що внаслідок об’єктивного розгляду даного позову вся недостовірна інформація щодо мене буде спростована… Закликаю медіа дотримуватись принципів журналістської діяльності та етики, перевіряти достовірність поширюваної інформації, бути дійсно "четвертою" гілкою влади, а не виконавцями брудних замовлень", — підсумував Гузь.