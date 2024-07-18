Начальник столичной ГМС Вячеслав Гузь заявил о дискредитационной кампании против него

Гузь подал в суд на сайт "МЕЖА НЕТ".

Глава Центрального межрегионального управления ГМС в Киеве и Киевской области Вячеслав Гузь заявил о начале информационной кампании против него. По его мнению, её целью является дискредитации его как человека и госслужащего.

Об этом он написал на официальной странице ЦМУ ГМС в Киеве и Киевской области в соцсети Facebook. Гузь утверждает, что кампания была начата компанией ООО "МЕЖА НЕТ", которая, как считает госслужащий, "безосновательно позиционирует себя в качестве медиа".

"Через собственный сайт и ряд платформ общего доступа к информации и видео, распространена недостоверная, искаженная и сфабрикованная информация по мне, моей частной жизни и моей деятельности как государственного служащего", — пишет он.

Вячеслав Гузь заверил, что информация, которая была распространена ООО "МЕЖА НЕТ", не соответствует действительности.

"Я никогда не принимал и не участвую ни в каких незаконных схемах и не осуществлял незаконную деятельность, о которой говорится в информационных материалах", — отмечает глава ЦМУ ГМС.

Госслужащий также подчеркивает, что о всем его имуществе можно узнать из декларации, которая открыта для ознакомления. Кроме того, Гузь обращает внимание, что в настоящее время никаких служебных расследований или уголовных производств по нему не было открыто.

"Распространенная по мне недостоверная информация является умышленным заказом группы лиц с целью дискредитации меня как человека и служащего, о чем мне доподлинно известно", — указывается в посте.

Гузь рассказал, что из-за случившегося, он уже обратился в правоохранительные органы, а также подал заявление в суд на "МЕЖА НЕТ". Вместе с этим чиновник заявляет, что он имеет информацию о том, что "попытки дискредитации могут продолжиться"

"Уверен, что в результате объективного рассмотрения данного иска вся недостоверная информация по мне будет опровергнута…Призываю медиа соблюдать принципы журналистской деятельности и этики, проверять достоверность распространяемой информации, быть действительно "четвертой" ветвью власти, а не исполнителями грязных заказов", — подытожил Гузь.