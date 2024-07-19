Різке обміління Дністра скасовується: який вигляд річка має зараз і що стало причиною (фото)

Прогнозується позитивний вплив на динаміку наповнення водосховища.

Червень та перша половина липня були спекотними та посушливими для більшої частини України. Однак, у верхів'ї Дністра та на річці Стрий випало багато опадів — 114-136% від місячної норми.

Це призвело до незначного підвищення рівня води. Подробиці повідомили в Міндовкілля.

Рівень води виріс на Дністрі та деяких його притоках (Стрий, Лімниця, Бистриця, Луква, Гнила Липа, Золота Липа, Стрипа) у трьох областях: Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській. Завдяки цьому вдалося накопичити 172 млн м³ води у Дністровському водосховищі. Це накопичення води забезпечило роботу питних водозаборів.

Як зазначають в Укргідрометцентрі, у найближчі дні очікуються дощові швидкоплинні паводки на окремих річках басейну Дністра. Це стосується Львівської та Івано-Франківської областей. За прогнозом, рівень води може вирости ще на 0,5-1,5 м та 2 м. Прогнозується позитивний вплив на динаміку наповнення водосховища.

Раніше "Телеграф" показав своїм читачам вражаючі кадри того, як обміліла річка Дністер.