Резкое обмеление Днестра отменяется: как выглядит река сейчас и что стало причиной (фото)

Прогнозируется положительное влияние на динамику наполнения водохранилища

Июнь и первая половина июля были жаркими и засушливыми для большей части Украины. Однако в верховьях Днестра и на реке Стрый выпало много осадков — 114-136% от месячной нормы.

Это привело к незначительному повышению уровня воды. Подробности сообщили в Минприроды.

Уровень воды вырос на Днестре и некоторых его притоках (Стрый, Лимница, Быстрица, Луква, Гнилая Липа, Золотая Липа, Стрипа) в трех областях: Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской. Благодаря этому удалось накопить 172 млн. м³ воды в Днестровском водохранилище. Это накопление воды обеспечило работу питьевых водозаборов.

Как отмечают в Укргидрометцентре, в ближайшие дни ожидаются дождевые мимолетные паводки на отдельных реках бассейна Днестра. Это касается Львовской и Ивано-Франковской областей. По прогнозу уровень воды в реке может вырасти еще на 0,5-1,5 м и 2 м. Ученые говорят, что это поспособствует наполнению водохранилища в будущем.

Ранее "Телеграф" показал своим читателям впечатляющие кадры того, как обмелела река Днестр.