Як знайти військового адвоката та укласти з ним договір: у яких питаннях він може допомогти

Адвокати надають різнобічну правову підтримку

У ході повномасштабної війни багато українців призвані до армії по мобілізації. Нерідко в них та їхніх сімей виникає потреба у юридичній допомозі військового адвоката.

"Телеграф" розповідає у яких питаннях він допомагає. Військовий адвокат – це юрист, який займається питаннями військового права та надає правову допомогу військовослужбовцям, мобілізованим, військовозобов’язаним та ветеранам. Він може проконсультувати з питань мобілізації та проходження військової служби. Також він надає послуги із захисту прав військовослужбовців у судах та інших державних органах.

Яку допомогу надає військовий адвокат:

консультації військовозобов’язаних щодо можливості виїзду за кордон, умов звільнення від призову

допомога у захисті від незаконних дій працівників ТЦК та СП

юридична підтримка військовослужбовців у разі порушення їх прав під час служби

допомога з пільг та виплат, передбачених законодавством для військових та ветеранів

У зв’язку з актуальністю подібних питань під час війни такі послуги надають чимало українських адвокатів, нерідко онлайн. Зазвичай їхня консультація коштує від 550 до 950 гривень, це може бути як у телефонному форматі, так і під час особистої зустрічі в офісі. Волонтерський рух "Адвокати ЗСУ" надає безоплатну правову допомогу військовослужбовцям ЗСУ, бійцям ТРО, добровольцям та членам їхніх сімей.

Крім того, адвокати допомагають при складанні документів. Вони можуть правильно скласти рапорти, позови, заяви тощо. Якщо доходить до суду, юристи супроводжують справу. При виборі адвоката необхідно покладатися на відгуки тих, хто вже мав справу з ним. Це можуть бути відгуки знайомих або онлайн.

Для надання повноважень адвокату на представлення інтересів військовослужбовця необхідно укласти договір у письмовій формі. Якщо військовослужбовець перебуває на фронті, договір може бути укладений в усній формі, або в письмовій будь-якою людиною на користь військовослужбовця (необхідно лише вказати контактні дані друга, родича, дружини, коханої тощо).

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні стало доступне електронне бронювання через "Дію", але кількість вільних місць обмежена. Загалом отримати бронювання може 1 мільйон 200 тисяч осіб.