Как найти военного адвоката и заключить с ним договор: в каких вопросах он может помочь

Адвокаты оказывают разностороннюю правовую помощь

В ходе полномасштабной войны многие украинцы призваны в армию по мобилизации. Нередко у них и их семей возникает потребность в юридической помощи военного адвоката.

"Телеграф" рассказывает в каких вопросах он помогает. Военный адвокат – это юрист, занимающийся вопросами военного права и оказывающий правовую помощь военнослужащим, мобилизованным, военнообязанным и ветеранам. Он может проконсультировать по вопросам мобилизации и прохождения военной службы. Также он оказывает услуги по защите прав военнослужащих в судах и других государственных органах.

Какую помощь оказывает военный адвокат:

консультации военнообязанных о возможности выезда за границу, условиях освобождения от призыва

помощь в защите от незаконных действий работников ТЦК и СП

юридическая поддержка военнослужащих при нарушении их прав во время службы

помощь по льготам и выплатам, предусмотренным законодательством для военных и ветеранов

В связи с актуальностью подобных вопросов во время войны, такие услуги оказывают немало украинских адвокатов, нередко — онлайн. Обычно их консультация стоит от 550 до 950 гривен, это может быть как в телефонном формате, так и при личной встрече в офисе. Волонтерское движение "Адвокаты ВСУ" предоставляет бесплатную правовую помощь военнослужащим ВСУ, бойцам ТРО, добровольцам и членам их семей.

Кроме того, адвокаты помогают при составлении документов. Они могут правильно составить рапорты, иски, заявления и т.д. Если дело доходит до суда, юристы сопровождают дело. При выборе адвоката необходимо полагаться на отзывы тех, кто уже имел с ним дело. Это могут быть отзывы знакомых, или онлайн.

Для предоставления полномочий адвокату на представление интересов военнослужащего необходимо заключить договор в письменной форме. Если военнослужащий находится на фронте, договор может быть заключен в устной форме, или в письменной любым человеком в пользу и в интересах военнослужащего (необходимо только указать контактные данные друга, родственника, жены, возлюбленной и т.п.).

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