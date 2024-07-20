Чи можуть вручати на кордоні повістки після 16 липня: у ДПСУ дали чітку відповідь

У законі чітко прописано

В Україні продовжує діяти обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних чоловіків, тому на пунктах пропуску на кордоні можуть бути присутні працівники територіального центру комплектування (ТЦК). Але чи будуть вони там вручати повістки та чи законно це з 16 липня?

На ці питання відповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в етері Радіо Свобода. За його словами, працівників ТЦК на прикордонні пункти направляються для допомоги.

"Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають. Тоді ми можемо звернутися до тих представників територіальних центрів комплектування, які можуть перебувати в пунктах пропуску", – розповів Демченко.

Він наголосив, що при цьому повістки на кордоні "масово, відкрито чи не відкрито" не видають. Це пояснюється тим, що ТЦК не бере участі в заходах прикордонного контролю. Також закон не надає права вручати повістки військовозобов'язаним і прикордонникам.

У ДПСУ додали, якщо особа, яка перетинає кордон, подана у розшук до підрозділів Нацполіції, наприклад, відображається у системі "Оберіг", то прикордонники можуть звернутися до поліції, щоб цю людину доставили до ТЦК. Але у прикордонному пункті повістку такій людині не будуть вручати.

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