Як влаштуватися на роботу в ТЦК та СП, що для цього треба і скільки там платять

Обов’язкова умова – бути придатним або обмежено придатним до військової служби

Військовослужбовці ЗСУ, які отримали поранення, травму або контузію під час бойових дій та були визнані ВЛК обмежено придатними, мають право влаштуватися на роботу в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Перевестися на таку роботу не складно, запевняє начальник Одеського ТЦК та СП Олександр Охріменко.

Про це він розповів під час брифінгу в Ukraine Media Center Odesa. Навів чіткий алгоритм дій того, як повинен вчинити військовий.

звернутися до свого безпосереднього начальника, управителя або командира і повідомити про бажання проходити службу в ТЦК

надати заяву з відповідними документами про отримання травми, поранення, контузії або про погіршення стану здоров'я

керівник розглядає й ухвалює рішення

військового приймають на службу в ТЦК

"Військовослужбовець надає відповідну довідку військово-лікарської комісії, що він дійсно має статус "обмежено придатний до військової служби". Далі командир це розглядає і за номенклатурою призначення цей військовослужбовець може бути прийнятий на службу в ТЦК", — розповів Охріменко.

Знайти інформацію про те, скільки саме отримують за свою роботу працівники ТЦК та СП у відкритому доступі не вдалося. Проте, як розповів керівник Львівського обласного ТЦК та СП полковник Олександр Тіщенко в інтерв'ю Leopolis.news, для тих, хто не перебуває у зоні бойових дій, зарплатня складає щонайменше 20 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі готові запропонувати роботу водія у місцевому ТЦК та СП із заробітною платою у 50 000 гривень.