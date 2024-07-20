Могут ли вручать на границе повестки после 16 июля: в ГПСУ дали четкий ответ

В законе четко прописано

В Украине продолжает действовать обязательная мобилизация военнообязанных мужчин, поэтому на пунктах пропуска на границе могут присутствовать работники территориального центра комплектования (ТЦК). Но будут ли они там вручать повестки и законно ли это с 16 июля?

На эти вопросы ответил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире Радио Свобода. По его словам, работников ТЦК на пограничные пункты направляются для помощи.

"Они там находятся для того, чтобы помочь пограничникам в случае, если у нас возникают какие-то вопросы относительно документов или информации о пересекающих людях. Тогда мы можем обратиться к тем представителям территориальных центров комплектования, которые могут находиться в пунктах пропуска", — рассказал Демченко.

Он подчеркнул, что при этом повестки на границе "массово, открыто или не открыто" не разглашают. Это объясняется тем, что ТЦК не участвует в мероприятиях пограничного контроля. Также закон не дает права вручать повестки военнообязанным и пограничникам.

В ГПСУ добавили, если лицо, пересекающее границу, подано в розыск в подразделениях Нацполиции, например, отражается в системе "Оберіг", то пограничники могут обратиться в полицию, чтобы этого человека доставили в ТЦК. Но в пограничном пункте повестку такому человеку не будут вручать.

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