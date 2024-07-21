"Це не ваша війна": популярні українські Telegram-канали опублікували пости із закликом до капітуляції, що сталося

Відразу кілька каналів запостили однакові пости

Ряд українських Telegram-каналів було зламано росіянами вранці 21 липня. В них почали з’являтися пости у стилі російської пропаганди.

Про це розповів власник ТГ-каналів з аудиторією 7 млн ​​підписників у своєму каналі "Богдан про Telegram.Tumobog". За його словами, проблема полягає у зламі ботів, якими користуються ці канали.

"Рекомендую адмінам прибрати боти від тгстату, тм та інших ботів, якщо вони підключені до каналів", — йдеться у повідомленні.

Автор посту також сказав, що незабаром розповість, що робити й чим користуватися, щоб такої ситуації більше не сталося.

Зазначимо, що деякі канали випустили пости, у яких були заклики до капітуляції.

"Складіть зброю і ми разом почнемо шукати шляхи до миру. Разом ми зможемо створити світле та безпечне майбутнє для наших дітей", — йшлося в одному з постів.

Багато каналів вже написали, що це був злом, і до цієї інформації вони не стосуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які програми у телефоні можуть бути пов’язані з Росією. Багато хто не підозрює про це.