"Це не ваша війна": популярні українські Telegram-канали опублікували пости із закликом до капітуляції, що сталося
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Відразу кілька каналів запостили однакові пости
Ряд українських Telegram-каналів було зламано росіянами вранці 21 липня. В них почали з’являтися пости у стилі російської пропаганди.
Про це розповів власник ТГ-каналів з аудиторією 7 млн підписників у своєму каналі "Богдан про Telegram.Tumobog". За його словами, проблема полягає у зламі ботів, якими користуються ці канали.
"Рекомендую адмінам прибрати боти від тгстату, тм та інших ботів, якщо вони підключені до каналів", — йдеться у повідомленні.
Автор посту також сказав, що незабаром розповість, що робити й чим користуватися, щоб такої ситуації більше не сталося.
Зазначимо, що деякі канали випустили пости, у яких були заклики до капітуляції.
"Складіть зброю і ми разом почнемо шукати шляхи до миру. Разом ми зможемо створити світле та безпечне майбутнє для наших дітей", — йшлося в одному з постів.
Багато каналів вже написали, що це був злом, і до цієї інформації вони не стосуються.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які програми у телефоні можуть бути пов’язані з Росією. Багато хто не підозрює про це.