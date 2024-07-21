"Это не ваша война": популярные украинские Telegram-каналы опубликовали посты с призывом к капитуляции, что произошло

Сразу несколько каналов запостили одинаковые посты

Ряд украинских Telegram-каналов были взломаны россиянами утром 21 июля. В них стали появляться посты в стиле российской пропаганды.

Об этом рассказал владелец ТГ каналов с аудиторией 7 млн ​​подписчиков в своем канале "Богдан про Telegram.Tumobog". По его словам, проблема заключается во взломе ботов, которыми пользуются эти каналы.

"Рекомендую админам убрать боты от тгстата, тм и других ботов, если они подключены к каналам", — говорится в сообщении.

Автор поста также сказал, что вскоре расскажет, что делать и чем пользоваться, чтобы такой ситуации больше не произошло.

Отметим, что некоторая часть каналов выпустила посты, в которых были призывы к капитуляции.

"Сложите оружие и мы вместе начнем искать пути к миру. Вместе мы сможем создать светлое и безопасное будущее для наших детей", — говорилось в одном из постов.

Многие каналы уже написали, что это был взлом и к этой информации они не имеют отношения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие приложения в телефоне могут быть связаны с Россией. Многие не подозревают об этом.