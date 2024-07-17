Повістки масово роздаватимуть на кордоні? У ДПСУ розповіли, навіщо військкоми стоятимуть на кордоні

Співробітників ТЦК не завжди можна буде зустріти на кордоні

Співробітники ТЦК можуть в окремих випадках перебувати на пунктах пропуску на кордоні України. Там вони будуть знаходитися, щоб "допомогти" прикордонникам із документами, але не здійснюватимуть заходів щодо контролю за перетином кордону.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко виданню Радіо Свобода. За його словами, співробітники ТЦК будуть не на всіх пунктах пропуску, а лише на деяких і лише в окремі години.

Вони там перебувають для того, щоб допомогти прикордонникам у разі, якщо у нас виникають якісь питання щодо документів або інформації стосовно людей, які перетинають (кордон, — ред.). Тоді ми можемо звернутися до тих представників територіальних центрів комплектування, які можуть перебувати в пунктах пропуску", — сказав він.

За словами Демченка, масової видачі повісток на кордоні не буде, оскільки представники ТЦК участі у прикордонному контролі не беруть. Також представник ДПСУ додав, що у випадку, якщо людина перебуває в розшуку в системі "Оберіг", прикордонники звертатимуться до поліції, щоб ті доставили її до центру комплектації.

Як повідомлялося раніше, українці мали час до 17 липня, щоб оновити свої облікові дані. Громадянам, які це зробили, можуть надходити повістки для проходження військово-лікарської комісії, а тим, хто ні — загрожують великі штрафи.