Не тільки для оновлення даних: які повістки вручатимуть українцям уже в серпні

Повістки можуть надіслати поштою, а можуть вручити особисто

В Україні продовжують вручати повістки після завершення строків на оновлення даних. Усього існує кілька видів повісток і кожна з них має різні цілі.

"Телеграф" розповідає, які повістки отримуватимуть військовозобов’язані чоловіки вже у серпні цього року. Варто додати, що не кожна з них означає, що чоловіка відправлять на фронт.

Нині в Україні діє три види повісток. Військовозобов’язаним чоловікам необхідно знати, для чого кожна з них і що на них чекає, після приходу до ТЦК із цим документом.

Які є види повісток

Повістка для уточнення даних

Даний вид повісток вручають чоловікам для внесення до бази даних особи призовника, інформації про його сімейний стан, працевлаштування, наявність чи відсутність дітей. За наслідками перевірки можуть бути виявлені підстави для звільнення чоловіка від служби в армії, наприклад, за наявності дитини.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії

Цією повісткою чоловіків викликають на медичне обстеження військово-лікарської комісії. Мета комісії – визначити придатність громадян до військової служби та оцінити їх фізичний та психологічний стан. Висновки цієї комісії можуть використовуватись для подальшого призову на військову службу або формування мобілізаційного резерву.

"Бойова" повістка

Мобілізаційне розпорядження, або "бойова" повістка — це повістка, яка викликає громадян для негайного призову на військову службу у зв’язку з мобілізацією. Від інших вона відрізняється тим, що передбачає негайну явку до певного місця збору для подальшого відправлення до військової частини. Її вручають після проходження медкомісії.

Важливо додати, що при відмові від повістки на військовозобов’язаного буде накладено штраф. А ось за ігнорування "бойової" повістки загрожує тюремний термін від 3 до 5 років.

Як можуть вручати повістки

На роботі;

За місцем проживання;

На вулиці;

У парках та інших громадських місцях;

На блокпостах;

Поштою.

Зазначимо, що поштою можуть надіслати всі види повісток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Держприкордонслужбі розповіли, чи можуть вручати повістки чоловікам на кордоні.