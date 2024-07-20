Вбивцю Фаріон ще шукають: мережею ширяться фейки, що ж насправді відомо про стрілка

Мовознавицю вбили пострілом у скроню

Мережею ширилась інформація, що стрілка, який вбив мовознавицю Ірину Фаріон, ідентифіковано. Нібито ним виявився 21-річний житель Львівської області.

Проте цю інформацію "Телеграфу" спростували джерела з поліції. Зазначається, що фото та дані про нібито вбивцю Фаріон фейк, правоохоронці й досі шукають злочинця.

Нагадаємо, що 19 липня ввечері у Львові біля будинку невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню. Попри старання лікарів, 60-річна мовознавиця померла, її серце не витримало.

Фото стрілка, що ширилось мережею

Що відомо про стрілка?

За попередніми даними, стрілець невідомий хлопець, який приблизно два тижні сидів до вечора під будинком мовознавиці. За словами сусідів, чоловік був дивно одягнений та викликав підозри, тому дехто навіть встиг його сфотографувати.

Ймовірний вбивця вартував Фаріон у великому капелюху та окулярах, риси його обличчя через це важко простежити.

Водночас правоохоронці визначили, що кілер використав під час замаху пістолет Макарова. Очевидці додали, що він був у рукавичках, а сама зброя була без глушника.

Зауважимо, що подія сталась о 19:30. Наше джерело повідомило, що в Ірини Фаріон було наскрізне поранення голови. Вона залишалася непритомною до моменту смерті.

Її госпіталізували у вкрай важкому стані, у неї сталася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити, але невдовзі після цього трапилася біологічна смерть о 23:20 19 липня.

Раніше "Телеграф" писав, що журналісти спіймали Фаріон за день до смерті. Вона розповіла про свої витрати та назвала найкращого президента.