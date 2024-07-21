"Треба поставити пам’ятник": дочка Фаріон зробила нову заяву після вбивства матері

Небайдужі люди принесли квіти до місця вбивства

Дочка відомої української філологині та екснардепки Ірини Фаріон Софія Семчишин запропонувала поставити пам’ятник її матері. Також вона запропонувала перейменувати вулицю, де сталося вбивство.

Про це Семчишин написала у своєму Facebook. Вона подякувала тим українцям, які підтримали її у складну хвилину, а також показала фото стихійного меморіалу на місці вбивства.

"Мама з небес все бачить. На місці її вбивства має бути пам‘ятник! Вулиця Масарика має стати вулицею Ірини Фаріон! На школі, де вона вчилась має бути меморіальна таблиця!", — написала вона.

Як повідомлялося раніше, близько 19:30 п’ятниці, 19 липня, на вулиці Масарика невідомий вистрілив у скроню Ірині Фаріон.

Вважається, що вбивця чекав на неї біля будинку, при тому приходив туди кілька тижнів поспіль. Пізніше на місці замаху було знайдено гільзу від пістолета Макарова. Лікарі близько чотирьох годин намагалися врятувати її життя, але це не дало результату.

У мережі після цього з’явилася інформація про те, що вбивцею виявився 21-річний мешканець Львівської області, проте у правоохоронних органах цю інформацію спростували.

Церемонія прощання розпочнеться 21 липня о 19.00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра та Павла на вул. Театральна, 11.