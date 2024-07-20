Журналісти спіймали Фаріон за день до смерті: вона розповіла про свої витрати та назвала найкращого президента

Була усміхнена та привітна

В мережі з'явилось останнє відео мовознавиці Ірини Фаріон. Вона на вулицях Львова напередодні замаху та трагічної смерті відповіла на прості та водночас каверзні питання.

Відповідне відео публікують у мережі, додаючи, що пані Фаріон гуляла Львовом усміхнена та привітна.

"Це відео ми з командою зняли у четвер, за день до трагедії. Воно напевно стало останнім опитуванням Ірини Фаріон серед журналістів", — йдеться у повідомлені.

Кореспонденти додають, що українська мовознавиця одразу її впізнала та привіталась, вони навіть здивувались, тому що Фаріон пам'ятає так багато людей.

В коротенькому street-інтерв'ю її запитали про те, на що вона витрачає грошей у Львові. Пані Фаріон відповіла: "Це дуже складне питання. Але, якщо я виходжу у місто, то я ніколи не обходжуся без файної кави, то святе."

Далі кореспондентка поставила вже більш каверзніше питання, а саме: "Яка найвагоміша історична постать в Україні?". За версією Ірини Фаріон, це Степан Бандера.

От найкращим президентом на часи незалежности України мовознавиця назвала Віктора Ющенка.

Нагадаємо, що останнє інтерв'ю перед смертю Ірина Фаріон дала "Телеграфу". У ньому вона говорила про українську мову та російськомовних військових, про Майдан, президентів України тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав все, що відомо про вбивство Фаріон. У матеріалі йдеться про тижні стеження нападника, постріл у голову та можливий "російський слід".