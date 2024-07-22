Вдалось не допустити різкого зростання цін та інфляції? НКРЕКП прийняла важливе рішення

НКРЕКП розпочинає роботу над підготовкою документальної бази для переходу на 3 класи напруги згідно з європейською практикою

Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) відмовилася від планів щодо уніфікації тарифів на розподіл електроенергії. Це був правильний вибір, адже абсурдність самої пропозиції була зрозуміла для всіх.

Про це сказав Генеральний директор Федерації роботодавців України Руслан Іллічов. За його словами, провідну роль відіграв голова Комісії Валерій Тарасюк, який першим проголосував "проти".

"Маємо важливий кейс, коли здоровий глузд та професіоналізм перемогли кулуарність та абсурд. Йдеться про рішення НКРЕКП не розпочинати процедуру розгляду уніфікації тарифів на розподіл електроенергії для 1-го та 2-го класів напруги. Ми нерідко критикуємо дії регулятора, проте цього тижня побачили справжню державницьку позицію. Провідну роль зіграв голова Комісії Валерій Тарасюк, який першим проголосував "проти". Щобільше, він назвав цю ініціативу "шкідливою і небезпечною для держави", — сказав Іллічов.

Він додав, що НКРЕКП довела, що є незалежним регулятором, а абсурдність пропозиції зробити єдиний тариф на розподіл електроенергії "була очевидна всім".

"За останні дні прозвучало багато аргументів "проти": це і протиріччя європейському законодавству, яке забороняє це робити, це і обман інвесторів, що вложили кошти у побудову енергоінфраструктури під 1 клас. Врешті-решт, не було жодного аналізу можливого впливу цього рішення на економіку України, з якої таким чином намагалися "вийняти" 26 млрд. грн.", — наголосив Іллічов.

На думку гендиректора, цілком можливо, що вчора держава змогла не допустити різкого зростання споживчих цін, прискорення інфляції та втрати бюджету податків.

"Що далі? Як зазначив Голова Комісії, планується проінформувати щодо шкідливості єдиного тарифу на розподіл. Крім того, НКРЕКП розпочинає роботу над підготовкою документальної бази для переходу на 3 класи напруги, згідно з європейською практикою. І це — дійсно професійний підхід. Федерація роботодавців України зі свого боку готова всебічно брати участь в обговоренні цієї ідеї та надавати свої пропозиції", — резюмував Руслав Іллічов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українцям обходиться зарядка повербанку за новими тарифами.