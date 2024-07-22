Удалось не допустить резкого роста цен и инфляции? НКРЭКУ приняла важное решение

НКРЭКУ начинает работу над подготовкой документальной базы для перехода на 3 класса напряжения согласно европейской практике

Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ) отказалась от планов по унификации тарифов на распределение электроэнергии. Это был здравый выбор, ведь абсурдность самого предложения была ясна всем.

Об этом сказал Генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев. По его словам, ведущую роль сыграл председатель Комиссии Валерий Тарасюк, первым проголосовавший "против".

"Есть важный кейс, когда здравый смысл и профессионализм победили кулуарность и абсурд. Речь идет о решении НКРЭКУ не начинать процедуру рассмотрения унификации тарифов на распределение электроэнергии для 1-го и 2-го классов напряжения. Мы часто критикуем действия регулятора, однако на этой неделе увидели настоящую государственную позицию. Ведущую роль сыграл председатель Комиссии Валерий Тарасюк, первым проголосовавший "против". Более того, он назвал эту инициативу "вредной и опасной для государства", — считает Ильичев.

Он добавил, что НКРЭКУ доказала, что является независимым регулятором, а абсурдность предложения сделать единый тариф на распределение электроэнергии "была очевидна всем".

"За последние дни прозвучало много аргументов против: это и противоречие европейскому законодательству, которое запрещает это делать, это и обман инвесторов, вложивших средства в построение энергоинфраструктуры под 1 класс. В конце концов, не было никакого анализа возможного влияния этого решения на экономику Украины, из которой таким образом пытались вынуть 26 млрд. грн", — подчеркнул Ильичев.

По мнению гендиректора, вполне возможно, что вчера государство смогло не допустить резкого роста потребительских цен, ускорения инфляции и утраты бюджета налогов.

"Что дальше? Как отметил Председатель Комиссии, планируется проинформировать о вреде единого тарифа на распределение. Кроме того, НКРЭКУ начинает работу над подготовкой документальной базы для перехода на 3 класса напряжения согласно европейской практике. И это – действительно профессиональный подход. Федерация работодателей Украины со своей стороны готова всесторонне участвовать в обсуждении этой идеи и давать свои предложения", — резюмировал Руслав Ильичев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, во сколько украинцам обходится зарядка повербанка по новым тарифам.