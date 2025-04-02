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Чалий сказав, чи можуть США розглядати Україну як "ресурсний кар’єр"

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Валерій Чалий сказав, чи можуть Штати розглядати Україну як ресурсний кар’єр Новина оновлена 02 квітня 2025, 14:20
Валерій Чалий сказав, чи можуть Штати розглядати Україну як ресурсний кар’єр. Фото Колаж "Телеграфу"

На думку Чалого, необхідно знайти, де припущено помилки і більше її не допускати

Сполучені Штати Америки можуть розглядати Україну як "ресурсний кар’єр", обмінюючи допомогу на доступ до копалин та стратегічних об’єктів.

Колишній посол України в США та керівник Українського кризового медіацентру Валерій Чалий в ефірі Radio NV висловив свою думку щодо цього. Він вважає, що якщо Україну так розглядають, то в певний момент вона дозволила себе так сприймати.

Зокрема, він говорив зі своїм співрозмовником про нещодавню заяву конгресвумен Марджорі Грін: "Американці заборгували 36 трильйонів доларів і хочуть, щоб їх важко зароблені податкові долари були використані для вирішення проблем США".

Вона також заявила, що "Америка не підтримує продовження фінансування марної війни в Україні, попри фальшиві опитування та наполегливі вимоги неоконсерваторів".

Виходячи з цього, ведучий програми поставив питання Чалому, чи є зараз ризики, що Штати можуть розглядати Україну як "ресурсний кар’єр".

"Якщо вас так розглядають, то ви дозволили себе так розглядати. Я з цього виходжу. На якому етапі ми дозволили так з нами чинити, потрібно розібратися і більше не робити таких помилок", — сказав Чалий.

Він також наголосив, що поки українські захисники воюють на фронті, "в нас є суб’єктність і така слабка позиція переговорна за такої суб’єктності Україні абсолютно неадекватна".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Зеленського прокоментували угоду про корисні копалини зі США. В Офісі кажуть, що угода має вирішити кілька завдань, зокрема гарантії безпеки для України та справедливий розподіл прибутковості від майбутніх проєктів.

Теги:
#Україна #США #Валерій Чалий #Метали #Рідкоземельні метали