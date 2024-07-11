Залужний опублікував перше фото на новій посаді: постав у незвичайному образі

Українці в мережі не пройшли повз новий образ генерала

Колишній головком ЗСУ Валерій Залужний, який вже прибув до Великої Британії, розпочав виконання обов’язків. Він зустрівся із Віцемаршалом дипломатичного корпусу Вікторією Басбі.

Про це ексголовком повідомив у своєму Telegram-каналі. Постав він, до речі, у дуже незвичайному для українців образі.

Залужний вже розпочав виконання своїх обов’язків на посаді Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. Він провів зустріч із колегами та вручив вірчі грамоти Віцемаршалу дипломатичного корпусу, акредитованого при Королівському палаці, голові структурного підрозділу за протоколом Форіна Офісу Вікторії Басбі.

"Продовжую служити Україні... Перемога України у війні з російським агресором залишається головним пріоритетом у моїй діяльності та діяльності Посольства", — наголосив Валерій Залужний.

На своїй новій посаді він змінив звичну для всіх військову форму на діловий костюм темно-синього кольору. Це одне із рідкісних фото, на яких український генерал у цивільному одязі. Українці зазначили, що незвично бачити Залужного не у формі, але зауважили, що костюм йому дуже пасує.

Нагадаємо, що Валерія Залужного звільнили з посади Головкому ЗСУ 8 лютого 2024 року та призначили на цю посаду Олександра Сирського. Наступного дня президент вручив йому найвищу державну нагороду – звання Героя України.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Залужний потрапив у скандал через блогера-втікача. У мережі українці обурилися поведінці колишнього головкому.