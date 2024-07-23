"Надо честно сказать человечеству, к чему готовиться": основные тезисы из первой речи Залужного как посла

По его мнению, начался новый этап

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил со своей первой публичной речью в качестве дипломата. На мероприятии в The Royal United Services Institute (RUSI) он рассказал об особенностях и перспективах войны.

Залужный отметил, что то, что сейчас происходит в Украине, это — "война переходного периода". Выступление экс-главкома перевела "Украинская правда". "Телеграф" публикует самые важные цитаты из этой речи.

О том, к чему нужно готовиться человечеству

"Обращаясь к событиям 2022–2024 годов уже десятилетней войны Украины с Россией, нужно честно сказать человечеству – что именно происходит и к чему человечество должно быть готово. Свободные и демократические нации и их правительства должны проснуться и задуматься: как защитить своих граждан и их страны", — призвал он.

О том, чему война научила украинцев

"Итак, чему же нас, украинцев, научила эта война, а особенно ее полномасштабная составляющая, которая вихрем ворвалась в нашу жизнь 24 февраля 2022 года? В первую очередь войн необходимо избегать! Но если война все-таки придет, необходимо быть к ней готовым", — подчеркнул Залужный.

Какой должна быть подготовка к войне

Экс-главком акцентировал, что готовность к войне следует рассматривать как огромный комплекс мер. Он должен включать не только чисто военные аспекты, но и все сферы деятельности государства.

"Едва ли не самая сложная и важная составляющая – это готовность общества, основывающаяся на честной и прозрачной коммуникации между правительством и людьми. Общество должно согласиться временно отказаться от целого ряда свобод ради выживания. Современные войны, к сожалению, тотальны. Они нуждаются в усилиях не только армии, но и общества в целом. Мобилизовать общество могут и должны политические деятели. Для этого в комплексе привлекаются военные и другие ресурсы государства. Среди таких ресурсов – экономика, финансы, население и союзники", – пояснил Залужный.

Он добавил, что все это, конечно, повлияет на политические процессы в государстве. Таким образом, готовность к войне будет определяться не только готовностью армии к отражению агрессии, но и готовностью общества к противостоянию врагу, отметил дипломат.

"Война – это максимальная концентрация сил для выживания. И только для этого!", — подчеркнул Залужный.

Об особенностях войны между демократической страной и автократией

"Использование войны в собственных целях или попытка влиять на ее ход ради собственных интересов является преступлением, следствием которого являются огромные жертвы. Демократической армии, армии свободного общества всегда трудно воевать с армией феодала", — сказал он.

О шансе для Украины и его высокой цене

"Несомненно, история и сегодня дает украинскому народу шанс. В холодную ночь 24 февраля 2022 года, когда весь мир наслаждался мирной жизнью и нежился в теплых кроватях, украинцы напомнили сами себе, чья кровь течет в их жилах, и вступили в жесткий бой с извечным врагом. Жизнями обычных украинцев мы добыли в борьбе шанс. Просто продолжить исконную борьбу, а шанс победить. Он дорого нам стоил — множество жизней лучших сыновей и дочерей", — констатировал он.

О важности технологий и войне переходного периода

"Уже сегодня мы изобрели способ, как воевать и побеждать против более сильных армий в ХХІ веке. Очевидно, что именно технологии должны обеспечить устойчивость украинской нации. Вместе с этим абсолютно соглашаюсь, что российско-украинская война еще не является войной будущего. Она является лишь войной переходного периода. Но именно наша война формирует новые правила. Мы, украинцы, своей кровью и жаждой к победе формируем новые лекала новой войны. Войны, которая станет войной будущего", — отметил экс-главком.

Новый этап в войне

"Фактически начался новый этап в формах и способах военных действий. Мы видим, как научно-технический прогресс привел в движение колесо истории и вывел на поле боя технологии, которые, вероятнее всего, станут решающими в этой войне и, самое главное, станут основой глобальной безопасности будущего. Кто быстрее овладеет этими технологиями — демократический мир или мир тирании, будет зависеть именно от нас", — отметил Залужный.

Почему войны будут продолжаться и дальше

"Наверняка понятно только одно – тиранам война будет нужна постоянно для внутреннего пользования как инструмент удержания власти. Остальные должны выстроить надежную защиту от них", — резюмировал посол.

Как сообщал "Телеграф", на днях Залужный приступил к исполнению обязанностей посла в Великобритании, обнародовал новое фото. Первая его встреча состоялась с генеральным секретарем Международной морской организации Арсенио Домингесом.