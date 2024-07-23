С геморроем на фронт? Могут ли призвать с этим заболеванием на службу в Украине
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Военнообязанные, которые имеют заболевание венозного аппарата прямой кишки получат статус в зависимости от формы недуга
В список болезней, с которыми военнообязанных могут взять на службу, входит также геморрой. Однако в данном случае есть некоторые нюансы касательно статуса этого лица.
Данная информация была опубликована в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Там указан полный список заболеваний, с которыми берут и не берут на службу.
Важно добавить, что с 4 мая 2024 года в Украине отменен статус "ограничено пригодный". Вместо этого ввели статус "пригодный к военной службе с определенными ограничениями".
Таким образом, военнообязанные, которые имеют заболевание венозного аппарата прямой кишки получат статус в зависимости от формы недуга.
Все формы геморроя:
- Статус "пригоден" – с редкими обострениями при успешном лечении;
- Статус пригодного для службы в тылу – с выпадением узлов 2-3 стадии.
При этом добавим, что не будут мобилизовать лиц с этими заболеваниями кишечника (при условии значительных нарушений функций):
- кишечная непроходимость;
- язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки;
- паралитический илеус;
- синдром раздраженного кишечника;
- дивертикулярная болезнь;
- мегаколон;
- инвагинация;
- спаечная болезнь;
- другие патологии прямой кишки и заднего прохода.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями украинцев точно не мобилизуют на службу. Назван полный перечень заболеваний.