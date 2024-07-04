Чоловік, який образив ветерана ЗСУ потрапив на обкладинку журналу: фото

Послав лікаря-ветерана куди по далі

Нещодавно вийшов свіжий номер сатиричного журналу "Ухилянт". Цього разу на обкладинку потрапив Вадим Шевеленко, який у ветеринарній клініці обматюкав ветерана ЗСУ.

Номер опублікував військовий журналіст, фотограф та боєць Петро Сазонов. Таким чином він відреагував на гучний скандал та висміяв кривдника колишнього військового.

"Якось так", — підписав останній пост автор.

Свіжа обкладинка журналу "Ухилянт"

Зазначимо, спочатку сатиричні обкладинки журналу "Ухилянт" публікувалися в соцмережах як жарт, але згодом їхня популярність зросла настільки, що автор вирішив друкувати журнал. На обкладинку потрапили багато відомих українських чоловіків.

Нагадаємо, в Одесі у ветеринарній клініці клієнт облаяв лікаря-ветерана ЗСУ, який втратив на війні обидві ноги. Відвідувач обурився, що лікар не встав для огляду його собаки. Втім, ветеран Олексій Притула прокрутився на стільці, щоб продемонструвати, чому йому важко це зробити. Реакція відвідувача на протези була різкою та "красномовною". Він облаяв лікаря та пішов геть.

Поліція дізналась про цей випадок із соцмереж. Правоохоронці склали адміністраційний протокол на Вадима Шевеленка, який образив ветерана ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що після скандалу, під час якого чоловік образив ветерана ЗСУ та ветлікаря Олексія Притулу, з’явилося відео з вибаченнями. Винуватець заявив, що не знав про наявність протезів у лікаря ветклініки.