Якщо фотографуєте себе, то не кажіть "селфі": мовознавець відповів, якими колоритними словами можна замінити це поняття

Він пояснив у чому різниця

В Україні, здається, не існує людей, які бодай би раз не робили "селфі". Проте більшість і досі не знає, якими українськими словами замінити це іноземне поняття.

"Телеграф" з посиланням на мовознавця Олександра Авраменка розповість, які замінники існують для "селфі". За його словами, українці чого тільки не вигадують.

" І "сЕбчик", яке походить від "фотографую себе", і "сАмчик" – від "сам роблю фото", і "самознИмка" – від "сам знімаю"", — розповів Авраменко.

Авраменко каже, що лише час покаже, чи надовго приживуть такі відповідники.

"Хочу ще додати, що селфі – це світлина, яку ми робимо самі великим планом. Так-так, великим, а не крупним. Крупним буває лише зерно, насіння, гранули", — підкреслив він.

Ми вже розповідали, як правильно по-українськи вимовляти по-батькові дочки Валерія. А також як правильно звертатися до сина Назара. Раніше "Телеграф" писав, як рідною мовою казати про "обстановку". Для цього слова є кілька варіантів заміни.