Відсторонений, але на зарплаті: ексголова Верховного суду продовжує отримувати мільйони від держави

Справа триває вже понад рік

Отримує мільйони суддівської зарплатні попри відсторонення від роботи та перебування під слідством. Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв, якого підозрюють в отриманні хабаря на 2,7 млн дол. та відсторонили від роботи, продовжує отримувати зарплату судді.

Про це виданню "Інформатор" повідомили з Верховного Суду у відповідь на запит журналістів. Повідомили і точну суму виплат.

"За рік і половину місяця, за які суддя не здійснює повноважень, він отримав 3 млн 129 тис. 369 грн", — пише видання.

Князєв перестав бути очільником Верховного Суду 16 травня 2023 року. За день до цього його затримали за підозрою в корупційній діяльності, а саме — отриманні хабаря розміром 2,7 мільйона доларів. Ці кошти, як вважається, були пов'язані з інтересами відомого бізнесмена Костянтина Жеваго.

Правоохоронні органи висунули Князєву офіційне звинувачення у скоєнні кримінального правопорушення. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

"Як нам повідомили у Верховному Суді, згідно зі ст. 131 Конституції Україні рішення про звільнення судді ухвалює Вища рада правосуддя. Щодо Всеволода Князєва вона таке рішення не ухвалювала. Також там зазначають що на час, поки суддя не здійснює правосуддя (тобто не розглядає ніякі справи) йому не виплачують доплати до посадового окладу. Виключення: тимчасова непрацездатність або перебування у щорічній оплачуваній відпустці", — пише видання.

6 лютого 2024 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відсторонення Князєва від виконання суддівських обов'язків.

31 січня 2024 року Князєв вийшов із СІЗО під заставу у 18 млн гривень. Варто зауважити, що від початку слідства в цій справі заставу Князєву зменшували 7 разів.

27 травня 2024 року з Князєва було знято електронний браслет. Причиною для зняття стали проблеми зі здоров'ям.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що ексголову Верховного суду затримано біля кордону. Всеволода Князєва, якому заборонено залишати Київ, виявили менш ніж за кілометр від кордону Румунії в Закарпатській області.