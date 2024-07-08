Антикорупційний суд зняв арешт з рахунку ексголови ВС Князєва: про яку суму йдеться

Спершу мова йшла про кілька рахунків одночасно

У понеділок, 8 липня, колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання захисту і зняла арешт з деяких коштів ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва, який минулоріч попався на хабарі. Мова про понад 13 тис. грн, які містились на рахунку із заробітною платою Князєва як викладача Національного університету кораблебудування ім. Макарова.

Про це повідомила громадська організація Transparency International Ukraine. Зазначається, що нині Князєв уже там не працює, оскільки з ним не продовжили контракт, поки він перебував в СІЗО.

"Це не єдиний рахунок, про зняття арешту з якого говорили сьогодні. В ході засідання інше клопотання також подав представник виконавчої служби. Йдеться про арештований рахунок, на якому містяться понад $33 тис. ексголови ВС. Ці кошти потрібні виконавчій службі для виконання рішення Печерського районного суду Києва у справі про конфіскацію подарунка вартістю понад 900 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Водночас, як пише ГО, прокурор виступав проти такого рішення, адже Князєв нібито сам розповів виконавчій службі про цей рахунок, хоча мав інше майно для погашення боргу. Тож це може свідчити, що зняття цього арешту — ідея обвинуваченого.

У підсумку, суд вирішив відмовити у задоволенні такого клопотання представнику виконавчої служби. Тож арешт зняли лише з 13 тис. грн за клопотанням самого Князєва, а $33 тис. залишилися арештованими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що з Князєва зняли електронний браслет. Причиною стали проблеми зі здоров'ям.