З Князєва зняли електронний браслет: що буде далі з ексголовою Верховного суду

ЗМІ назвали причину

У понеділок, 27 травня, з ексглави Верховного суду Всеволода Князєва, який попався на хабарі минулого року, зняли електронний браслет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

"27 травня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зняв електронний браслет із Князєва, але продовжив до 27 липня термін дії обов'язків, покладених на нього", — йдеться у матеріалі.

Причиною для зняття електронного браслета стали проблеми зі здоров'ям.

Що передувало

15 травня 2023 року правоохоронці затримали колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва на хабарі у розмірі 2,7 млн доларів. Вже наступного дня пленум Верховного суду підтримав його дострокове припинення повноважень.

Його також позбавили посади голови суду. Ексглава Верховного суду Князєв міг заробляти статки незаконним шляхом.

31 січня 2024 року ексглава Верховного суду Всеволод Князєв вийшов із СІЗО, після того, як було внесено заставу. Днем раніше застава була зменшена до суми в 18,168 млн гривень. Це вже був 7 раз, коли заставу зменшували.

Раніше "Телеграф" писав, що 6 лютого Вища рада правосуддя (ВРП) тимчасово усунула від здійснення правосуддя ексглаву Верховного суду Всеволода Князєва.