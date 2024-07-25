Отстранен, но на зарплате: экс-председатель Верховного суда продолжает получать миллионы от государства

Дело продолжается уже больше года

Получает миллионы судейской зарплаты, несмотря на отстранение от работы и пребывания под следствием. Экс-председатель Верховного Суда Всеволод Князев, подозреваемый в получении взятки на 2,7 млн дол. и отстраненный от работы, продолжает получать зарплату судьи.

Об этом "Информатору" сообщили из Верховного Суда в ответ на запрос журналистов. Указали и точную сумму выплат.

"За год и половину месяца, за которые судья не производит полномочий, он получил 3 млн 129 тыс. 369 грн", — пишет издание.

Князев не является главой Верховного Суда 16 мая 2023 года. Днем ранее его задержали по подозрению в коррупционной деятельности, а именно — получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов. Эти средства, как полагают, были связаны с интересами известного бизнесмена Константина Жеваго.

Правоохранительные органы предъявили Князеву официальное обвинение в совершении уголовного преступления. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Как нам сообщили в Верховном Суде, согласно ст. 131 Конституции Украины решение об увольнении судьи принимает Высший совет правосудия. В отношении Всеволода Князева он такое решение не принимал. Также там отмечают, что на время, пока судья не осуществляет правосудие (т.е. не рассматривает никакие дела) ему не выплачивают доплаты к должностному окладу. Исключение: временная нетрудоспособность или пребывание в ежегодном оплачиваемом отпуске", — пишет издание.

6 февраля 2024 года Высший совет правосудия принял решение об отстранении Князева от исполнения судейских обязанностей.

31 января 2024 года Князев вышел из СИЗО под залог в 18 млн. гривен. Следует заметить, что с начала следствия по этому делу залог Князеву уменьшали 7 раз.

27 мая 2024 года с Князева был снят электронный браслет. Причиной снятия стали проблемы со здоровьем.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что экс-председатель Верховного суда задержан у границы. Всеволода Князева, которому запрещено покидать Киев, обнаружили менее чем в километре от границы Румынии в Закарпатской области.