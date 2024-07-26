Суд обере запобіжний захід затриманому по справі вбивства Фаріон: що проситимуть прокурори

Готується підозра в умисному вбивстві

У п’ятницю, 26 липня, суд у Львові обере запобіжний захід затриманому по справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон 18-річному дніпрянину Зінченку В'ячеславу. Прокурори проситимуть заарештувати його на два місяці без права внесення застави.

Наразі вирішується питання стосовно вручення підозри в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, 18-річного хлопця затримали у Дніпрі 25 липня. Він проживав з мамою. У соцмережах поширили фото ймовірного нападника.

Силовики затримали його, шукаючи вбивцю відомої мовознавиці Ірини Фаріон. Їй у скроню вистрілили 19 липня з пістолета Макарова. Нападник підстеріг її біля власного будинку. Лікарі намагались врятувати мовознавицю, але вона померла в медичному закладі.

У правоохоронних органах повідомляють, що вбивство Фаріон має російський слід. Затриманий нібито отримав замовлення. Він слідував за громадською діячкою та винайняв не менше трьох квартир у Львові під час виконання завдання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомо про 18-річного Зінченка В'ячеслава, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Фаріон. Його характеризують позитивно, він з хорошої родини. Але журналістам стали відомі факти, які ставлять під сумнів сказане його близькими людьми.