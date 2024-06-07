Навколо лекції Бужанського у київському виші спалахнув скандал: нардеп прокоментував подію "Телеграфу"

Допис про лекцію військовий інститут видалив

Народний депутат Максим Бужанський прочитав у військовому інституті КНУ імені Т.Г.Шевченка лекцію про історію державотворення. Та навколо цієї події спалахнув скандал, адже громадські діячі, військові та журналісти обурились через суперечливу репутацію нардепа.

Згодом через шквал хейту навіть пресслужба інституту видалили допис про лекцію зі сторінки у Facebook. "Телеграф" звʼязався з Максимом Бужанським та запитав його думку, щодо цього скандалу.

Військовий, громадський активіст, юрист Олег Симороз написав, що не розуміє, як у керівництва Військового інституту вистачило совісті запросити українофоба у стіни закладу, у якому готують військових.

"4 червня Військовий інститут імені Тараса Шевченка запросив на зустріч з курсантами нардепа, обраного від "слуг народу", українофоба Максима Бужанського, який неодноразово поширював антиукраїнські гасла, був ініціатором скасування законів "Про забезпечення функціонування української мови як державної" та "Про очищення влади". У свій час він активно співпрацював з проросійським лобі Медведчука. Я думаю, з цим товаришем все зрозуміло. А от основне питання в мене до керівництва Військового інституту імені Тараса Шевченка – як у вас вистачило совісті запросити в стіни, де готують військових українофоба? Дуже радий за вас, що ви вирішили тихенько видалити свій допис та ви як військові люди маєте знати, що за свої дії треба нести відповідальність, а не намагатись приховати їх!", – написав Симороз.

Тож Олег Симороз зазначив, що звернувся до Міністерства оборони України з проханням негайно відреагувати на ці ганебні факти та притягнути до дисциплінарної відповідальності керівництво навчального закладу, зокрема заступника начальника інституту з навчальної роботи та начальника кафедри військової політології.

Журналістка Марина Данилюк–Єрмолаєва назвала ганебною цю ситуацію з топовим вищим навчальним закладом України.

Також прокоментував подію і журналіст та телеведучий Віталій Гайдукевич, який зазначив, що можна "закосити" емблемою під Вест Пойнт, але від того не станеш Вест Пойнтом.

"Що дивуватися, що в Україні повно агресивних українофобів і совків, коли у столичному військовому виші запрошують читати лекції Бужанського. А чого не Табачника? Можливо одразу Патрушева чи Наришкіна?", – заявив він.

Відповідь Максима Бужанського

Своєю чергою Бужанський у коментарі "Телеграфу" зазначив, що отримав офіційне запрошення від навчального закладу і чому він мав би не приходити з лекцією у такому випадку?

Щодо фотографій, на яких він спілкується у сесійній залі ВР з підозрюваним у держзраді Олександром Дубінським, то, за словами Бужанського, вони не підтримують звʼязок з березня 2023 року. Зараз же, наприклад, "слуга" спілкується з Петром Порошенком, який також є фігурантом справи про держзраду.

Нардеп також наголосив, що особи, які мають питання щодо його суперечливої репутації, можуть звернутись до СБУ або ДБР, адже в іншому випадку вони є співучасниками злочину і ховають його від правосуддя. Також у цьому контексті Бужанський нагадав про телеканал "Еспресо", який з політичних мотивів виключили з телемарафону.

Тож коментувати цей хейт, як сказав Бужанський, немає сенсу. Коли він матиме час, зауважив "Телеграфу" нардеп, він звернеться з позовом щодо надання неправдивих свідчень.

Раніше "Телеграф" писав, що народний депутат Олександр Дубінський, який зараз перебуває у СІЗО за підозрою у держзраді, знову накинувся на кореспондента "Телеграфа" Яна Доброносова. Цього разу нардеп побіжно згадав відео репетиції харківських школярів, яке свого часу наробило багато шуму в мережі.