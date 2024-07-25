Відключень стало менше: у ДТЕК розповіли, коли кияни залишаться без світла в четвер

В енергосистемі відчутно зменшився дефіцит

У четвер, 25 липня, у Києві та області застосовуватимуть погодинні графіки відключень світла. Діятимуть вони з 16:00 до 22:00.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК. Не відключати електрику вдень стало можливо через зменшення дефіциту в енергосистемі.

"За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра застосовуватимуться з 16:00 до 22:00", — йдеться у повідомленні.

У зазначений період обмежень електропостачання буде діяти одна черга відключень. Тобто світло вимикатимуть не довше, ніж на чотири години.

"Дякуємо всім українськими енергетиками, які цілодобово роблять все можливе, щоб після обстрілів РФ була можливість зменшити обсяг обмежень", — пишуть у ДТЕК.

Нагадуємо, переглянути актуальну інформацію про відключення за вашою адресою можна на сайті ДТЕК. Для цього потрібно:

Перейти на сайт ДТЕК.

Вибрати пункт "Відсутня електроенергія".

Ввести свою вулицю та номер будинку у відповідних рядках.

Раніше "Телеграф" писав, чому графіки відключень діють навіть уночі. Річ у тому, що дефіцит в енергосистемі фіксується цілодобово. Внаслідок обстрілів втратили близько 9 гігаватів потужностей — це близько половини торішнього пікового споживання взимку. Разом з цим у темну пору року не працюють сонячні батареї.