Енергосистема знову під ударом: в "Укренерго" розповіли про наслідки атаки "шахедів"

Росіяни продовжують атакувати нашу енергосистему

У ніч на п’ятницю, 26 липня, росіяни завдали ударів по об’єктах "Укренерго" у Житомирській та Чернігівській областях. Внаслідок атаки відключалося світло в окремих районах Житомирської області.

Як повідомили в "Укренерго", станом на ранок 26 липня енергопостачання більшості абонентів відновили. Ремонтні роботи тривають.

У ніч на 26 липня російська армія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 22 "шахедами". Як поінформували у Повітряних силах України, 20 ворожих безпілотників було збито у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, 26 липня графіки відключень світла почали діяти в Україні з 5 ранку до кінця доби. У деякі періоди відключатимуть по одній черзі абонентів, а в інші по дві.

Як повідомляв "Телеграф", останні кілька днів з 22 липня відключень світла в Україні поменшало. Однією з головних причин став спад спеки та нормалізація середньодобових показників температури, що знизило навантаження на енергосистему.

Проте українців уже зараз закликають готуватися до важкої зими. Адже є високий ризик відключень світла по 12 годин на добу.