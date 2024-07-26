МАГАТЕ не зафіксовано жодних аварій на українських АЕС

Минулого тижня команда постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила про експлуатаційну подію, що сталася через проблему з трансформатором струму на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ. Про це йдеться в традиційній щотижневій заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі щодо ситуації в Україні.

Як зазначається, пошкодження було оперативно усунуто персоналом станції, а підключення енергоблоку №2 до української енергомережі відновлено.

Водночас в заяві немає жодної інформації про будь-які інциденти на АЕС України, що могли б негативно вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки та призвести до аварії з радіаційними наслідками. Це свідчить, що на промислових майданчиках усіх українських АЕС, зокрема й на Південноукраїнській, де у складі постійних моніторингових місій перебувають експерти МАГАТЕ, таких подій не траплялося.

Як зазначив голова Держатомрегулювання, всі енергоблоки атомних електростанцій, що перебувають на підконтрольній Україні території, експлуатуються відповідно до регламентів і відповідно до встановлених графіків несення навантаження.