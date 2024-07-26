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МАГАТЕ не зафіксовано жодних аварій на українських АЕС

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
МАГАТЕ не зафіксовано жодних аварій на українських АЕС Новина оновлена 26 липня 2024, 15:00

Минулого тижня команда постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила про експлуатаційну подію, що сталася через проблему з трансформатором струму на відкритому розподільчому пристрої 330 кВ. Про це йдеться в традиційній щотижневій заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі щодо ситуації в Україні.

Як зазначається, пошкодження було оперативно усунуто персоналом станції, а підключення енергоблоку №2 до української енергомережі відновлено.

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Водночас в заяві немає жодної інформації про будь-які інциденти на АЕС України, що могли б негативно вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки та призвести до аварії з радіаційними наслідками. Це свідчить, що на промислових майданчиках усіх українських АЕС, зокрема й на Південноукраїнській, де у складі постійних моніторингових місій перебувають експерти МАГАТЕ, таких подій не траплялося.

Як зазначив голова Держатомрегулювання, всі енергоблоки атомних електростанцій, що перебувають на підконтрольній Україні території, експлуатуються відповідно до регламентів і відповідно до встановлених графіків несення навантаження.

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#АЕС #МАГАТЕ