Укр

МАГАТЭ не зафиксировано никаких аварий на украинских АЭС

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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МАГАТЭ не зафиксировано никаких аварий на украинских АЭС Новость обновлена 26 июля 2024, 15:00

На прошлой неделе команда постоянной мониторинговой миссии МАГАТЭ на Южноукраинской АЭС сообщила об эксплуатационном событии, которое произошло из-за проблемы с трансформатором тока на открытом распределительном устройстве 330 кВ. Об этом говорится в традиционном еженедельном заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси о ситуации в Украине.

Как отмечается, повреждение было оперативно устранено персоналом станции, а подключение энергоблока №2 к украинской энергосети возобновлено.

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В то же время в заявлении нет никакой информации о каких-либо инцидентах на АЭС Украины, которые могли бы негативно повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности и привести к аварии с радиационными последствиями. Это свидетельствует, что на промышленных площадках всех украинских АЭС, в том числе и на Южноукраинской, где в составе постоянных мониторинговых миссий находятся эксперты МАГАТЭ, таких событий не происходило.

Как отметил глава Госатомрегулирования, все энергоблоки атомных электростанций, которые находятся на подконтрольной Украине территории, эксплуатируются в соответствии с регламентами и установленными графиками несения нагрузки.

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#АЭС #МАГАТЭ