Некоторые области польют дожди, а другие раскалятся до +35 градусов: прогноз на ближайшие дни

До осени осталось 35 дней

Июльскую жару в Украине сменила более комфортная температура, но выходные в большинстве регионов будут жаркими. Кроме того, часть страны польют дожди.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу, 27 июля, дожди пройдут в Волынской, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях. На остальной территории страны без осадков. Днем столбики термометров покажут +26 +33 градуса.

В воскресенье, 28 июля, дожди с грозами пройдут на западе Украины, кроме Закарпатья, Ивано-Франковщины и Черновицкой области. В остальных регионах осадков не прогнозируется. Ночью синоптики обещают от +14 до +20, днем воздух прогреется до +29 до +35 градусов.

В понедельник, 29 июля, дождливо будет в Сумской, Харьковской, восточных, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях. На остальной территории страны без осадков. В ночное время прогнозируется 13-23 градуса с отметкой "плюс", днем градусники покажут 23-35 градусов выше нуля.

Ранее "Телеграф" публиковал детальный прогноз погоды в Киеве на ближайшие дни. Температура воздуха в столице будет расти.