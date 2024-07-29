В воздухе уже ощущается осень: синоптик рассказал, какой будет погода в конце июля

Такой температуры не было давно

Второй месяц лета подходит к концу. В воздухе уже чувствуется приближение осени, ведь за последние несколько недель аномальная жара начала идти на убыль, а ночи становятся прохладнее.

"Телеграф", ссылаясь на прогноз Игоря Кибальчича, расскажет, какой будет погода в Украине в конце июля.

В понедельник, 29 июля, ночью в северных и местами центральных областях, днем на юго-востоке Украины пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. В остальных областях без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в северо-западной части страны днем порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха в северных и западных областях ночью +12...+17, днем +22...+27, в центральных, южных и восточных регионах ночью +18...+23, днем +28...+33, на юго-востоке до +35, градусов тепла.

Во вторник, 30 июля, в северных, днем местами в западных и восточных областях пройдут дожди, возможны грозы. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19, днем +21...+26, на юго-востоке и в Крыму местами до +29 градусов тепла.

В среду, 31 июля, в Украине без осадков, лишь днем в северных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с; в Закарпатье переменных направлений, 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +24…+29 градусов тепла.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в ботаническом саду имени Фомина начался сезон цветения гортензии. Именно здесь собрана одна из самых больших коллекций этих удивительно прекрасных кустов.