Укр

В Украину возвращается африканская жара: когда и где будет 38 градусов

Автор
Алла Набок Алла Набок
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Автор
Pixabay Новость обновлена 29 июля 2024, 12:59

Засуха во многих регионах будет только усиливаться, говорит синоптик

Над странами Балтии сформировался активный циклон Kirsti, который обеспечивает динамическую и неустойчивую погоду в регионе. В его пределах наблюдаются сильные порывы ветра и значительные дожди.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. По его словам, постепенно циклон будет продвигаться в юго-восточном направлении и достаточно быстро потеряет первоначальную силу, поскольку температурные контрасты уменьшатся.

По мере продвижения циклона к Украине погодные условия в нашей стране также изменятся в последние дни июля – усилится северо-западный ветер с порывами местами до 15–20 м/с и похолодает. На фоне снижения температуры также станет заметно больше облачности. В северных и северо-восточных регионах пройдут небольшие дожди.

Несколько суток после прохождения циклона у нас будет преобладать комфортная и сухая погода на фоне области повышенного давления, однако в западных и северных областях по ночам будет ощущаться заметная прохлада.

Но начиная с 5–6 августа в Украину вернётся жаркая погода. На этот раз ее эпицентром станут южные и западные области. Здесь в дневное время температура может подниматься до +32…+37°С. На несколько градусов ниже температурный фон сохранится в северо-восточных областях.

К сожалению, в первой декаде августа значительных осадков также не предвидится, поэтому засуха во многих регионах будет только усиливаться. Вместе с засухой сохранится также и максимальный уровень пожарной опасности.

Итак, 30–31 июля в северо-восточных и местами центральных областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, местами порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17°С, днём +21…+26°С. В юго-восточной части ночью +17…+22°С, днём +26…+31°С.

В период с 1 по 4 августа в юго-западных областях Украины временами будут отмечаться дожди с грозами, на остальной части страны без существенных осадков. Ветер западный, 3–4 августа переменных направлений, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11…+18°С, в дневное +24…+30°С, на юге, востоке и в Крыму местами до +33°С.

С 5 по 10 августа сохранится погода преимущественно без осадков, только в северо-восточной части 5 и 6 августа местами возможны небольшие кратковременные дожди. Отметим, что температура воздуха в указанные дни будет повышаться и в ночное время ожидается +14…+20°С, на юге и у побережья морей +20…+24°С; днём +27…+33°С.

В конце первой декады в западных, центральных и южных областях днём жара усилится до +33…+38°С. В итоге знойная погода, виновником которой станут воздушные массы африканского происхождения, постепенно охватит всю Украину. Вероятно, что такой высокий температурный фон сохранится до середины месяца.

карта погоды
Спутниковый снимок, сделанный утром 29 июля над Европой, где хорошо видно облачность циклона Kirsti
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