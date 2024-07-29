В Украину возвращается африканская жара: когда и где будет 38 градусов

Засуха во многих регионах будет только усиливаться, говорит синоптик

Над странами Балтии сформировался активный циклон Kirsti, который обеспечивает динамическую и неустойчивую погоду в регионе. В его пределах наблюдаются сильные порывы ветра и значительные дожди.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. По его словам, постепенно циклон будет продвигаться в юго-восточном направлении и достаточно быстро потеряет первоначальную силу, поскольку температурные контрасты уменьшатся.

По мере продвижения циклона к Украине погодные условия в нашей стране также изменятся в последние дни июля – усилится северо-западный ветер с порывами местами до 15–20 м/с и похолодает. На фоне снижения температуры также станет заметно больше облачности. В северных и северо-восточных регионах пройдут небольшие дожди.

Несколько суток после прохождения циклона у нас будет преобладать комфортная и сухая погода на фоне области повышенного давления, однако в западных и северных областях по ночам будет ощущаться заметная прохлада.

Но начиная с 5–6 августа в Украину вернётся жаркая погода. На этот раз ее эпицентром станут южные и западные области. Здесь в дневное время температура может подниматься до +32…+37°С. На несколько градусов ниже температурный фон сохранится в северо-восточных областях.

К сожалению, в первой декаде августа значительных осадков также не предвидится, поэтому засуха во многих регионах будет только усиливаться. Вместе с засухой сохранится также и максимальный уровень пожарной опасности.

Итак, 30–31 июля в северо-восточных и местами центральных областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер ожидается северо-западный, местами порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17°С, днём +21…+26°С. В юго-восточной части ночью +17…+22°С, днём +26…+31°С.

В период с 1 по 4 августа в юго-западных областях Украины временами будут отмечаться дожди с грозами, на остальной части страны без существенных осадков. Ветер западный, 3–4 августа переменных направлений, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11…+18°С, в дневное +24…+30°С, на юге, востоке и в Крыму местами до +33°С.

С 5 по 10 августа сохранится погода преимущественно без осадков, только в северо-восточной части 5 и 6 августа местами возможны небольшие кратковременные дожди. Отметим, что температура воздуха в указанные дни будет повышаться и в ночное время ожидается +14…+20°С, на юге и у побережья морей +20…+24°С; днём +27…+33°С.

В конце первой декады в западных, центральных и южных областях днём жара усилится до +33…+38°С. В итоге знойная погода, виновником которой станут воздушные массы африканского происхождения, постепенно охватит всю Украину. Вероятно, что такой высокий температурный фон сохранится до середины месяца.